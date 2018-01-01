توكنوميكس OmniFlix Network (FLIX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OmniFlix Network (FLIX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OmniFlix Network (FLIX) OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. الموقع الرسمي: https://omniflix.network/ مستكشف الكتل: https://mintscan.io/omniflix اشتر FLIX الآن!

توكنوميكس OmniFlix Network (FLIX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OmniFlix Network (FLIX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.88M $ 12.88M $ 12.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 السعر الحالي: $ 0.01288 $ 0.01288 $ 0.01288 معرفة المزيد عن سعر OmniFlix Network (FLIX)

توكنوميكس OmniFlix Network (FLIX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OmniFlix Network (FLIX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLIX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLIX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLIX، استكشف السعر المباشر لتوكن FLIX!

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