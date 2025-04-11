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FiveSs السعر(FIVESS)

USD

مخطط أسعار FiveSs (FIVESS) المباشر

$0.04297
$0.04297$0.04297
-1.05%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول FIVESS

السعر الحالي لـ FiveSs (FIVESS) اليوم هو 0.04297 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من FIVESS إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق FiveSs:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.99M USD
- تغير سعر FiveSs خلال اليوم هو -1.05%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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FIVESS أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار FiveSs لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000456-1.05%
30 يوم$ +0.02297+114.85%
60 يوم$ +0.02297+114.85%
90 يوم$ +0.02297+114.85%
تغير سعر FiveSs اليوم

سجل اليوم FIVESS تغيرًا $ -0.000456 (-1.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FiveSs لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.02297 (+114.85%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FiveSs لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FIVESS تغييرًا في $ +0.02297 (+114.85%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FiveSs لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.02297 (+114.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

FIVESS معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار FiveSs: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.04254
$ 0.04254$ 0.04254

$ 0.04361
$ 0.04361$ 0.04361

$ 0.05479
$ 0.05479$ 0.05479

+0.13%

-1.05%

+17.66%

FIVESS معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

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ما هو FiveSs ( FIVESS )

$FiveSs هو توكن الميم الرسمي الذي أطلقته MEET48 خصيصًا لأول فرقة آيدول افتراضية لها، FiveSs! إنها أكثر من مجرد عملة رقمية، بل هي تصريحك الشامل للمشاركة في رسم مستقبل Suki, Kimmy, Athena, Rachel, و Rinako. من تخصيص شخصياتهن الافتراضية إلى فتح مشاريع جماعية حصرية، ومن تجارب تفاعلية غامرة إلى المشاركة في إنشاء هوياتهن الرقمية - كل خطوة تقومين بها تساهم في رسم مستقبلهن!

متوفر FiveSs على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك FiveSs الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين FIVESSلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول FiveSs على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء FiveSs سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر FiveSs

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل FiveSs، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ FIVESS؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارFiveSs.

سجل أسعار FiveSs

يوفر تتبع مسار سعر FIVESS معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ FIVESS. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار FiveSs.

كيفية شراء FiveSs ( FIVESS )

هل تبحث عن كيفية شراء FiveSs؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء FiveSs على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة FIVESS إلى العملات المحلية

1 FIVESS إلى VND
1,101.79377
1 FIVESS إلى AUD
A$0.0678926
1 FIVESS إلى GBP
0.0326572
1 FIVESS إلى EUR
0.0373839
1 FIVESS إلى USD
$0.04297
1 FIVESS إلى MYR
RM0.1899274
1 FIVESS إلى TRY
1.6332897
1 FIVESS إلى JPY
¥6.1382645
1 FIVESS إلى RUB
3.6417075
1 FIVESS إلى INR
3.6937012
1 FIVESS إلى IDR
Rp716.1663802
1 FIVESS إلى KRW
61.3856529
1 FIVESS إلى PHP
2.4570246
1 FIVESS إلى EGP
￡E.2.2026422
1 FIVESS إلى BRL
R$0.2518042
1 FIVESS إلى CAD
C$0.0592986
1 FIVESS إلى BDT
5.2101125
1 FIVESS إلى NGN
68.3145654
1 FIVESS إلى UAH
1.7750907
1 FIVESS إلى VES
Bs3.05087
1 FIVESS إلى PKR
Rs12.0225763
1 FIVESS إلى KZT
22.1604884
1 FIVESS إلى THB
฿1.4399247
1 FIVESS إلى TWD
NT$1.3909389
1 FIVESS إلى AED
د.إ0.1576999
1 FIVESS إلى CHF
Fr0.0348057
1 FIVESS إلى HKD
HK$0.3330175
1 FIVESS إلى MAD
.د.م0.3987616
1 FIVESS إلى MXN
$0.8718613

FiveSs المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FiveSs، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب FiveSs الرسمي
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آلة حاسبة

المبلغ

FIVESS
USD

1 FIVESS = 0.04297 USD

تداول

USDTFIVESS
$0.04297
$0.04297$0.04297
+0.91%

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