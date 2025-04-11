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FISH2 السعر(FISH2)

USD

مخطط أسعار FISH2 (FISH2) المباشر

$0.0001783
$0.0001783$0.0001783
-1.92%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول FISH2

السعر الحالي لـ FISH2 (FISH2) اليوم هو 0.0001783 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من FISH2 إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق FISH2:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 57.20K USD
- تغير سعر FISH2 خلال اليوم هو -1.92%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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FISH2 أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار FISH2 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000349-1.92%
30 يوم$ -0.0008217-82.17%
60 يوم$ -0.0008217-82.17%
90 يوم$ -0.0008217-82.17%
تغير سعر FISH2 اليوم

سجل اليوم FISH2 تغيرًا $ -0.00000349 (-1.92%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FISH2 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0008217 (-82.17%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FISH2 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FISH2 تغييرًا في $ -0.0008217 (-82.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FISH2 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0008217 (-82.17%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

FISH2 معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار FISH2: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0001747
$ 0.0001747$ 0.0001747

$ 0.000198
$ 0.000198$ 0.000198

$ 0.004514
$ 0.004514$ 0.004514

-0.23%

-1.92%

-40.97%

FISH2 معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 57.20K
$ 57.20K$ 57.20K

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ما هو FISH2 ( FISH2 )

FISH2 هي عملة ميم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمبادرة Spacefish لاستكشاف الفضاء، مستوحاة من مهمة SpaceX الفضائية المأهولة Fram2 في مدار قطبي. أطلق هذا المشروع Chun Wan، المؤسس المشارك لمجموعة تعدين بيتكوين f2-pool، جامعًا بين استكشاف الفضاء وثقافة الكريبتو والقيم اللامركزية.

متوفر FISH2 على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك FISH2 الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر FISH2

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل FISH2، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ FISH2؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارFISH2.

سجل أسعار FISH2

يوفر تتبع مسار سعر FISH2 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ FISH2. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار FISH2.

كيفية شراء FISH2 ( FISH2 )

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عملة FISH2 إلى العملات المحلية

1 FISH2 إلى VND
4.5717903
1 FISH2 إلى AUD
A$0.000281714
1 FISH2 إلى GBP
0.000135508
1 FISH2 إلى EUR
0.000155121
1 FISH2 إلى USD
$0.0001783
1 FISH2 إلى MYR
RM0.000788086
1 FISH2 إلى TRY
0.006777183
1 FISH2 إلى JPY
¥0.025470155
1 FISH2 إلى RUB
0.015110925
1 FISH2 إلى INR
0.015326668
1 FISH2 إلى IDR
Rp2.971665478
1 FISH2 إلى KRW
0.254714031
1 FISH2 إلى PHP
0.010195194
1 FISH2 إلى EGP
￡E.0.009139658
1 FISH2 إلى BRL
R$0.001044838
1 FISH2 إلى CAD
C$0.000246054
1 FISH2 إلى BDT
0.021618875
1 FISH2 إلى NGN
0.283464906
1 FISH2 إلى UAH
0.007365573
1 FISH2 إلى VES
Bs0.0126593
1 FISH2 إلى PKR
Rs0.049886557
1 FISH2 إلى KZT
0.091952876
1 FISH2 إلى THB
฿0.005971267
1 FISH2 إلى TWD
NT$0.005771571
1 FISH2 إلى AED
د.إ0.000654361
1 FISH2 إلى CHF
Fr0.000144423
1 FISH2 إلى HKD
HK$0.001381825
1 FISH2 إلى MAD
.د.م0.001654624
1 FISH2 إلى MXN
$0.003617707

FISH2 المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FISH2، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب FISH2 الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

FISH2
USD

1 FISH2 = 0.0001783 USD

تداول

USDTFISH2
$0.0001783
$0.0001783$0.0001783
-7.00%

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