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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MindNetwork FHE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MindNetwork FHE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FHE

معلومات سعر FHE

ما هو FHE

الموقع الرسمي لـ FHE

اقتصاد توكن FHE

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التحليل الفني اليوم لـ MindNetwork FHE (FHE)

التحليل الفني اليوم لـ MindNetwork FHE (FHE)

توفر صفحة MindNetwork FHE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FHE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MindNetwork FHE أدناه.

تغير سعر MindNetwork FHE (FHE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02633--+3.21%+42.47%-5.90%
اعرف المزيد عن سعر MindNetwork FHE

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MindNetwork FHE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MindNetwork FHE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 2
حيادي 3
شراء 21
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 3شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02634
0.02633
R2
0.02633
0.02633
R1
0.02633
0.02633
PP
0.02632
0.02632
S1
0.02632
0.02632
S2
0.02631
0.02632
S3
0.02631
0.02631

إشارات السوق الخاصة بـ MindNetwork FHE

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.44M
$7.33 M
$7.77 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.55 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.54 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.35 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.35 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MindNetwork FHE

صافي التدفقسعر FHEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.03
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15$0.02 M0.03
2026-08-14-$0.01 M0.02
2026-08-13$0.01 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MindNetwork FHE

تداول أسواق MindNetwork FHE (FHE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MindNetwork FHE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFHE
$0.02633
$0.02633$0.02633
-1.53%
6.27M (USDT)
/USDCFHE
$0.02631
$0.02631$0.02631
-1.46%
2.15M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FHE إلى USD

المبلغ

FHE
FHE
USD
USD

1 FHE = 0.02633 USD

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