التحليل الفني اليوم لـ MindNetwork FHE (FHE) توفر صفحة MindNetwork FHE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FHE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MindNetwork FHE أدناه. التسجيل

تغير سعر MindNetwork FHE (FHE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02633 -- +3.21% +42.47% -5.90%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MindNetwork FHE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MindNetwork FHE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 2 حيادي 3 شراء 21 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 0 شراء 13 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 3 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02634 0.02633 R2 0.02633 0.02633 R1 0.02633 0.02633 PP 0.02632 0.02632 S1 0.02632 0.02632 S2 0.02631 0.02632 S3 0.02631 0.02631

إشارات السوق الخاصة بـ MindNetwork FHE صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.44M $7.33 M $7.77 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.55 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.54 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.35 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.35 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ MindNetwork FHE صافي التدفق سعر FHEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.03 2026-08-16 $0.00 M 0.03 2026-08-15 $0.02 M 0.03 2026-08-14 -$0.01 M 0.02 2026-08-13 $0.01 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق MindNetwork FHE (FHE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MindNetwork FHE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT FHE $0.02633 $0.02633 $0.02633 -1.53% 6.27M (USDT) تداول / USDC FHE $0.02631 $0.02631 $0.02631 -1.46% 2.15M (USDT) تداول