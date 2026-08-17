التحليل الفني اليوم لـ Falcon Finance (FF) توفر صفحة Falcon Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FF، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Falcon Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Falcon Finance (FF) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.06488 -- +1.53% +8.16% -25.56%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Falcon Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Falcon Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 3 شراء 13 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 0 شراء 8 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 3 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.06497 0.06496 R2 0.06496 0.06496 R1 0.06496 0.06496 PP 0.06495 0.06495 S1 0.06495 0.06495 S2 0.06494 0.06495 S3 0.06494 0.06494

إشارات السوق الخاصة بـ Falcon Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.03M $1.82 M $1.79 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.30 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.34 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Falcon Finance صافي التدفق سعر FFUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.06 2026-08-16 $0.09 M 0.07 2026-08-15 -$0.03 M 0.07 2026-08-14 -$0.01 M 0.06 2026-08-13 -$0.08 M 0.06 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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