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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Falcon Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Falcon Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو FF

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التحليل الفني اليوم لـ Falcon Finance (FF)

التحليل الفني اليوم لـ Falcon Finance (FF)

توفر صفحة Falcon Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FF، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Falcon Finance أدناه.

تغير سعر Falcon Finance (FF)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.06488--+1.53%+8.16%-25.56%
اعرف المزيد عن سعر Falcon Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Falcon Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Falcon Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 3
شراء 13
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 0شراء 8
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06497
0.06496
R2
0.06496
0.06496
R1
0.06496
0.06496
PP
0.06495
0.06495
S1
0.06495
0.06495
S2
0.06494
0.06495
S3
0.06494
0.06494

إشارات السوق الخاصة بـ Falcon Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.03M
$1.82 M
$1.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.30 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.34 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Falcon Finance

صافي التدفقسعر FFUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.06
2026-08-16$0.09 M0.07
2026-08-15-$0.03 M0.07
2026-08-14-$0.01 M0.06
2026-08-13-$0.08 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Falcon Finance

تداول أسواق Falcon Finance (FF) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Falcon Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFF
$0.06488
$0.06488$0.06488
-1.27%
806.05K (USDT)
/USDCFF
$0.06484
$0.06484$0.06484
-1.32%
843.10K (USDT)
/USDFFF
$0.06599
$0.06599$0.06599
-1.38%
789.89K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FF إلى USD

المبلغ

FF
FF
USD
USD

1 FF = 0.06487 USD

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