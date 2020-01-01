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المزيد عن FEFER

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التحليل الفني اليوم لـ Fefer (FEFER)

التحليل الفني اليوم لـ Fefer (FEFER)

توفر صفحة Fefer تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FEFER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Fefer أدناه.

تغير سعر Fefer (FEFER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001307---47.91%-12.87%-12.87%
اعرف المزيد عن سعر Fefer

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Fefer

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Fefer عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 4
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 2شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.001327
0.001324
R2
0.001324
0.001322
R1
0.001322
0.001321
PP
0.001319
0.001319
S1
0.001317
0.001317
S2
0.001314
0.001316
S3
0.001312
0.001314

إشارات السوق الخاصة بـ Fefer

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Fefer

صافي التدفقسعر FEFERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Fefer

تداول أسواق Fefer (FEFER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Fefer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1FEFER
$0.001295
$0.001295$0.001295
-5.88%
42.08M (USDT)
/USDTFEFER
$0.001307
$0.001307$0.001307
-6.64%
62.42M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FEFER إلى USD

المبلغ

FEFER
FEFER
USD
USD

1 FEFER = 0.001307 USD

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