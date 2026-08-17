شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول First Digital USD، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول First Digital USD، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FDUSD

معلومات سعر FDUSD

ما هو FDUSD

الوثيقة البيضاء لـ FDUSD

الموقع الرسمي لـ FDUSD

اقتصاد توكن FDUSD

توقعات سعر FDUSD

سجل FDUSD

دليل شراء FDUSD

محول عملة FDUSD إلى الفيات

عقود FDUSD الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ First Digital USD (FDUSD)

التحليل الفني اليوم لـ First Digital USD (FDUSD)

توفر صفحة First Digital USD تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FDUSD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل First Digital USD أدناه.

تغير سعر First Digital USD (FDUSD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.9978---0.04%+0.01%-0.11%
اعرف المزيد عن سعر First Digital USD

تدفق رأس المال الخاص بـ First Digital USD

صافي التدفقسعر FDUSDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.36 M1.00
2026-08-16$0.04 M1.00
2026-08-15-$0.46 M1.00
2026-08-14-$0.09 M1.00
2026-08-13$0.17 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن First Digital USD

FDUSD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FDUSD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FDUSD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق First Digital USD (FDUSD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر First Digital USD المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFDUSD
$0.9979
$0.9979$0.9979
0.00%
29.64K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FDUSD إلى USD

المبلغ

FDUSD
FDUSD
USD
USD

1 FDUSD = 0.9978 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.