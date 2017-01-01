توكنوميكس Fortune Cat (FCAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fortune Cat (FCAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fortune Cat (FCAT) Fortune Cat هي لعبة تعتمد على تقنية بلوكتشين على تيليجرام، تجمع بين اللعب الجذاب وفرص الربح من خلال عملات TON وFCAT. منذ عام 2017، شهدت الألعاب التقليدية التابعة لعلامة Idle نموًا ملحوظًا، ما جذب لاعبين من جميع أنحاء العالم. مستوحاة من هذه الألعاب، تُسخّر فورتشن كات تقنية بلوكتشين لإنشاء إمبراطورية لامركزية من القطط الافتراضية، حيث يمكن للاعبين جمعها وتداولها وكسب المال في بيئة حيوية. الموقع الرسمي: https://fortunecat.app/ الوثيقة البيضاء: https://fortune-cat.gitbook.io/fortunecat.app مستكشف الكتل: https://tonviewer.com/EQCw-QrB8KNGQsAQk-FdEo3FidYb6s6X_N6FU1Pqoy8VHOdR اشتر FCAT الآن!

توكنوميكس Fortune Cat (FCAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fortune Cat (FCAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 120 $ 120 $ 120 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.000005 $ 0.000005 $ 0.000005 معرفة المزيد عن سعر Fortune Cat (FCAT)

توكنوميكس Fortune Cat (FCAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fortune Cat (FCAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FCAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FCAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FCAT، استكشف السعر المباشر لتوكن FCAT!

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