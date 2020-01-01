توكنوميكس FAT NIGGA SEASON (FAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FAT NIGGA SEASON (FAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FAT NIGGA SEASON (FAT) موسم FAT NIGGA هي عبارة عن ميم فرعي لمجتمع الهيب هوب والثقافة السوداء. الموقع الرسمي: https://fatniggaseason.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/5LJMJyR8MtAkbtpf8kFUV7S9oFG3xaGDdcnFxYt9pump اشتر FAT الآن!

توكنوميكس FAT NIGGA SEASON (FAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FAT NIGGA SEASON (FAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02599 $ 0.02599 $ 0.02599 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002511917652568503 $ 0.002511917652568503 $ 0.002511917652568503 السعر الحالي: $ 0.003103 $ 0.003103 $ 0.003103 معرفة المزيد عن سعر FAT NIGGA SEASON (FAT)

توكنوميكس FAT NIGGA SEASON (FAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FAT NIGGA SEASON (FAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FAT، استكشف السعر المباشر لتوكن FAT!

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