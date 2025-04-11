شعار FAT NIGGA SEASON

FAT NIGGA SEASON السعر(FAT)

USD

مخطط أسعار FAT NIGGA SEASON (FAT) المباشر

$0.01047
$0.01047$0.01047
-10.51%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول FAT

السعر الحالي لـ FAT NIGGA SEASON (FAT) اليوم هو 0.01047 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من FAT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق FAT NIGGA SEASON:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 207.48K USD
- تغير سعر FAT NIGGA SEASON خلال اليوم هو -10.51%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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FAT أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار FAT NIGGA SEASON لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0012296-10.51%
30 يوم$ +0.00547+109.40%
60 يوم$ +0.00547+109.40%
90 يوم$ +0.00547+109.40%
تغير سعر FAT NIGGA SEASON اليوم

سجل اليوم FAT تغيرًا $ -0.0012296 (-10.51%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FAT NIGGA SEASON لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00547 (+109.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FAT NIGGA SEASON لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FAT تغييرًا في $ +0.00547 (+109.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FAT NIGGA SEASON لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00547 (+109.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

FAT معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار FAT NIGGA SEASON: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.01308
$ 0.01308$ 0.01308

$ 0.02599
$ 0.02599$ 0.02599

-0.29%

-10.51%

-35.26%

FAT معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 207.48K
$ 207.48K$ 207.48K

0.00
0.00 0.00

ما هو FAT NIGGA SEASON ( FAT )

موسم FAT NIGGA هي عبارة عن ميم فرعي لمجتمع الهيب هوب والثقافة السوداء.

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توقع سعر FAT NIGGA SEASON

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل FAT NIGGA SEASON، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ FAT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارFAT NIGGA SEASON.

سجل أسعار FAT NIGGA SEASON

يوفر تتبع مسار سعر FAT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ FAT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار FAT NIGGA SEASON.

كيفية شراء FAT NIGGA SEASON ( FAT )

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عملة FAT إلى العملات المحلية

1 FAT إلى VND
268.46127
1 FAT إلى AUD
A$0.0165426
1 FAT إلى GBP
0.0079572
1 FAT إلى EUR
0.0091089
1 FAT إلى USD
$0.01047
1 FAT إلى MYR
RM0.0462774
1 FAT إلى TRY
0.3979647
1 FAT إلى JPY
¥1.4956395
1 FAT إلى RUB
0.8873325
1 FAT إلى INR
0.9000012
1 FAT إلى IDR
Rp174.4999302
1 FAT إلى KRW
14.9571279
1 FAT إلى PHP
0.5986746
1 FAT إلى EGP
￡E.0.5366922
1 FAT إلى BRL
R$0.0613542
1 FAT إلى CAD
C$0.0144486
1 FAT إلى BDT
1.2694875
1 FAT إلى NGN
16.6454154
1 FAT إلى UAH
0.4325157
1 FAT إلى VES
Bs0.74337
1 FAT إلى PKR
Rs2.9294013
1 FAT إلى KZT
5.3995884
1 FAT إلى THB
฿0.3506403
1 FAT إلى TWD
NT$0.3389139
1 FAT إلى AED
د.إ0.0384249
1 FAT إلى CHF
Fr0.0084807
1 FAT إلى HKD
HK$0.0811425
1 FAT إلى MAD
.د.م0.0971616
1 FAT إلى MXN
$0.2124363

FAT NIGGA SEASON المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FAT NIGGA SEASON، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب FAT NIGGA SEASON الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

FAT
USD

1 FAT = 0.01047 USD

تداول

USDTFAT
$0.01047
$0.01047$0.01047
-14.47%

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