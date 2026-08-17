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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FARTCOIN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FARTCOIN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FARTCOIN

معلومات سعر FARTCOIN

ما هو FARTCOIN

الموقع الرسمي لـ FARTCOIN

اقتصاد توكن FARTCOIN

توقعات سعر FARTCOIN

سجل FARTCOIN

دليل شراء FARTCOIN

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التحليل الفني اليوم لـ FARTCOIN (FARTCOIN)

التحليل الفني اليوم لـ FARTCOIN (FARTCOIN)

توفر صفحة FARTCOIN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FARTCOIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FARTCOIN أدناه.

تغير سعر FARTCOIN (FARTCOIN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.14346--+5.55%+11.32%-21.80%
اعرف المزيد عن سعر FARTCOIN

المؤشرات الفنية الخاصة بـ FARTCOIN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ FARTCOIN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.14352
0.14351
R2
0.14351
0.14351
R1
0.14351
0.14351
PP
0.1435
0.1435
S1
0.1435
0.1435
S2
0.14349
0.1435
S3
0.14349
0.14349

إشارات السوق الخاصة بـ FARTCOIN

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.32M
$14.73 M
$15.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.40M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$11.99 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$12.40 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.26M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$31.89 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$32.15 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ FARTCOIN

صافي التدفقسعر FARTCOINUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.12 M0.14
2026-08-16$0.09 M0.14
2026-08-15$0.07 M0.14
2026-08-14$0.07 M0.14
2026-08-13-$0.01 M0.13

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن FARTCOIN

تداول أسواق FARTCOIN (FARTCOIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FARTCOIN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFARTCOIN
$0.14333
$0.14333$0.14333
+0.02%
748.36K (USDT)
/USDCFARTCOIN
$0.1431
$0.1431$0.1431
+0.06%
377.41K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FARTCOIN إلى USD

المبلغ

FARTCOIN
FARTCOIN
USD
USD

1 FARTCOIN = 0.14346 USD

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