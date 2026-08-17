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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول EVAA Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول EVAA Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن EVAA

معلومات سعر EVAA

ما هو EVAA

الوثيقة البيضاء لـ EVAA

الموقع الرسمي لـ EVAA

اقتصاد توكن EVAA

توقعات سعر EVAA

سجل EVAA

دليل شراء EVAA

محول عملة EVAA إلى الفيات

عقود EVAA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ EVAA Protocol (EVAA)

التحليل الفني اليوم لـ EVAA Protocol (EVAA)

توفر صفحة EVAA Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EVAA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل EVAA Protocol أدناه.

تغير سعر EVAA Protocol (EVAA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.826---2.04%-0.80%+85.45%
اعرف المزيد عن سعر EVAA Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ EVAA Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ EVAA Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 1
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.8275
0.8274
R2
0.8274
0.8272
R1
0.8272
0.8272
PP
0.8271
0.8271
S1
0.8269
0.8269
S2
0.8268
0.8269
S3
0.8266
0.8268

إشارات السوق الخاصة بـ EVAA Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.15M
$5.85 M
$6.00 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.88 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.82 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ EVAA Protocol

صافي التدفقسعر EVAAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.81
2026-08-16$0.00 M0.77
2026-08-15$0.00 M0.76
2026-08-14$0.00 M0.80
2026-08-13$0.00 M0.82

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن EVAA Protocol

تداول أسواق EVAA Protocol (EVAA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر EVAA Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEVAA
$0.826
$0.826$0.826
+7.83%
188.48K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EVAA إلى USD

المبلغ

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 0.826 USD

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