التحليل الفني اليوم لـ EVAA Protocol (EVAA) توفر صفحة EVAA Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EVAA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل EVAA Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر EVAA Protocol (EVAA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.826 -- -2.04% -0.80% +85.45%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ EVAA Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ EVAA Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 1 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 0 شراء 13 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.8275 0.8274 R2 0.8274 0.8272 R1 0.8272 0.8272 PP 0.8271 0.8271 S1 0.8269 0.8269 S2 0.8268 0.8269 S3 0.8266 0.8268

إشارات السوق الخاصة بـ EVAA Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.15M $5.85 M $6.00 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.88 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.82 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.07 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ EVAA Protocol صافي التدفق سعر EVAAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.81 2026-08-16 $0.00 M 0.77 2026-08-15 $0.00 M 0.76 2026-08-14 $0.00 M 0.80 2026-08-13 $0.00 M 0.82 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق EVAA Protocol (EVAA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر EVAA Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT EVAA $0.826 $0.826 $0.826 +7.83% 188.48K (USDT) تداول