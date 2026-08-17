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المزيد عن EURI

معلومات سعر EURI

ما هو EURI

الوثيقة البيضاء لـ EURI

الموقع الرسمي لـ EURI

اقتصاد توكن EURI

توقعات سعر EURI

سجل EURI

دليل شراء EURI

محول عملة EURI إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Eurite (EURI)

التحليل الفني اليوم لـ Eurite (EURI)

توفر صفحة Eurite تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EURI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Eurite أدناه.

تغير سعر Eurite (EURI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.1611--+0.46%+1.48%-0.13%
اعرف المزيد عن سعر Eurite

تدفق رأس المال الخاص بـ Eurite

صافي التدفقسعر EURIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.27 M1.16
2026-08-16$0.09 M1.16
2026-08-15-$0.04 M1.16
2026-08-14$0.07 M1.16
2026-08-13$0.21 M1.15

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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EURI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع EURI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود EURI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Eurite (EURI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Eurite المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEURI
$1.1612
$1.1612$1.1612
+0.33%
5.77K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EURI إلى USD

المبلغ

EURI
EURI
USD
USD

1 EURI = 1.1611 USD

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