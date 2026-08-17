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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول EUR، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول EUR، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ EUR (EUR)

التحليل الفني اليوم لـ EUR (EUR)

توفر صفحة EUR تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EUR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل EUR أدناه.

تغير سعر EUR (EUR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.1612--+0.37%+1.48%-0.13%
اعرف المزيد عن سعر EUR

المؤشرات الفنية الخاصة بـ EUR

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ EUR عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 8
حيادي 15
شراء 3
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 3حيادي 8شراء 3
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 7شراء 0
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.1615
1.1614
R2
1.1614
1.1614
R1
1.1614
1.1614
PP
1.1613
1.1613
S1
1.1613
1.1613
S2
1.1612
1.1613
S3
1.1612
1.1612

إشارات السوق الخاصة بـ EUR

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.45M
$5.57 M
$6.02 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.33 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ EUR

صافي التدفقسعر EURUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$1.18 M1.16
2026-08-16$0.39 M1.16
2026-08-15$4.52 M1.16
2026-08-14-$4.75 M1.16
2026-08-13$0.17 M1.15

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق EUR (EUR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر EUR المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEUR
$1.1613
$1.1613$1.1613
+0.33%
268.01K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EUR إلى USD

المبلغ

EUR
EUR
USD
USD

1 EUR = 1.1612 USD

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