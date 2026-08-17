التحليل الفني اليوم لـ EUR (EUR) توفر صفحة EUR تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EUR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل EUR أدناه. التسجيل

تغير سعر EUR (EUR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1.1612 -- +0.37% +1.48% -0.13%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ EUR

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ EUR عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 8 حيادي 15 شراء 3 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 3 حيادي 8 شراء 3 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 7 شراء 0 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1.1615 1.1614 R2 1.1614 1.1614 R1 1.1614 1.1614 PP 1.1613 1.1613 S1 1.1613 1.1613 S2 1.1612 1.1613 S3 1.1612 1.1612

إشارات السوق الخاصة بـ EUR صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.45M $5.57 M $6.02 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.10M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.33 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ EUR صافي التدفق سعر EURUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $1.18 M 1.16 2026-08-16 $0.39 M 1.16 2026-08-15 $4.52 M 1.16 2026-08-14 -$4.75 M 1.16 2026-08-13 $0.17 M 1.15 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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