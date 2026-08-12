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المزيد عن ESX

معلومات سعر ESX

ما هو ESX

الوثيقة البيضاء لـ ESX

الموقع الرسمي لـ ESX

اقتصاد توكن ESX

توقعات سعر ESX

سجل ESX

دليل شراء ESX

محول عملة ESX إلى الفيات

عقود ESX الفورية

ESX عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ EstateX (ESX)

التحليل الفني اليوم لـ EstateX (ESX)

توفر صفحة EstateX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ESX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل EstateX أدناه.

تغير سعر EstateX (ESX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0002964---28.75%-6.50%-54.96%
اعرف المزيد عن سعر EstateX

تدفق رأس المال الخاص بـ EstateX

صافي التدفقسعر ESXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00
2026-08-07$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن EstateX

تداول أسواق EstateX (ESX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر EstateX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTESX
$0.0002964
$0.0002964$0.0002964
+3.27%
28.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ESX إلى USD

المبلغ

ESX
ESX
USD
USD

1 ESX = 0.0002964 USD

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