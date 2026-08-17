التحليل الفني اليوم لـ Yooldo Games (ESPORTS) توفر صفحة Yooldo Games تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ESPORTS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Yooldo Games أدناه. التسجيل

تغير سعر Yooldo Games (ESPORTS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03436 -- -13.24% -4.03% -95.11%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Yooldo Games

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Yooldo Games عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 9 حيادي 8 شراء 9 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 5 حيادي 2 شراء 7 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 6 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01547 0.01546 R2 0.01546 0.01546 R1 0.01546 0.01546 PP 0.01545 0.01545 S1 0.01545 0.01545 S2 0.01544 0.01545 S3 0.01544 0.01544

إشارات السوق الخاصة بـ Yooldo Games صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.37M $4.36 M $4.73 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.63 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.66 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.11M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.48 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.59 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Yooldo Games صافي التدفق سعر ESPORTSUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.09 M 0.03 2026-08-16 $0.13 M 0.03 2026-08-15 $0.18 M 0.04 2026-08-14 $0.34 M 0.03 2026-08-13 $0.28 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Yooldo Games (ESPORTS) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Yooldo Games المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ESPORTS $0.03432 $0.03432 $0.03432 +1.23% 1.63M (USDT) تداول