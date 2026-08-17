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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Yooldo Games، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Yooldo Games، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ESPORTS

معلومات سعر ESPORTS

ما هو ESPORTS

الوثيقة البيضاء لـ ESPORTS

الموقع الرسمي لـ ESPORTS

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التحليل الفني اليوم لـ Yooldo Games (ESPORTS)

التحليل الفني اليوم لـ Yooldo Games (ESPORTS)

توفر صفحة Yooldo Games تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ESPORTS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Yooldo Games أدناه.

تغير سعر Yooldo Games (ESPORTS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03436---13.24%-4.03%-95.11%
اعرف المزيد عن سعر Yooldo Games

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Yooldo Games

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Yooldo Games عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 8
شراء 9
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 2شراء 7
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01547
0.01546
R2
0.01546
0.01546
R1
0.01546
0.01546
PP
0.01545
0.01545
S1
0.01545
0.01545
S2
0.01544
0.01545
S3
0.01544
0.01544

إشارات السوق الخاصة بـ Yooldo Games

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.37M
$4.36 M
$4.73 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.63 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.66 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.48 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.59 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Yooldo Games

صافي التدفقسعر ESPORTSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.09 M0.03
2026-08-16$0.13 M0.03
2026-08-15$0.18 M0.04
2026-08-14$0.34 M0.03
2026-08-13$0.28 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Yooldo Games

تداول أسواق Yooldo Games (ESPORTS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Yooldo Games المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTESPORTS
$0.03432
$0.03432$0.03432
+1.23%
1.63M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ESPORTS إلى USD

المبلغ

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.03436 USD

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