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ما هو ESP

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الموقع الرسمي لـ ESP

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التحليل الفني اليوم لـ Espresso (ESP)

التحليل الفني اليوم لـ Espresso (ESP)

توفر صفحة Espresso تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ESP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Espresso أدناه.

تغير سعر Espresso (ESP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07253--+0.08%-1.51%+11.55%
اعرف المزيد عن سعر Espresso

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Espresso

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Espresso عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 5
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 0شراء 8
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07247
0.07246
R2
0.07246
0.07246
R1
0.07246
0.07246
PP
0.07245
0.07245
S1
0.07245
0.07245
S2
0.07244
0.07245
S3
0.07244
0.07244

إشارات السوق الخاصة بـ Espresso

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.18M
$1.25 M
$1.43 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.63 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.65 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Espresso

صافي التدفقسعر ESPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.07
2026-08-16-$0.01 M0.07
2026-08-15-$0.07 M0.07
2026-08-14-$0.09 M0.07
2026-08-13-$0.10 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Espresso (ESP) على MEXC

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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTESP
$0.07253
$0.07253$0.07253
+2.28%
975.71K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ESP إلى USD

المبلغ

ESP
ESP
USD
USD

1 ESP = 0.07253 USD

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