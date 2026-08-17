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المزيد عن ESE

معلومات سعر ESE

ما هو ESE

الوثيقة البيضاء لـ ESE

الموقع الرسمي لـ ESE

اقتصاد توكن ESE

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التحليل الفني اليوم لـ Eesee (ESE)

التحليل الفني اليوم لـ Eesee (ESE)

توفر صفحة Eesee تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ESE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Eesee أدناه.

تغير سعر Eesee (ESE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.012198--+7.54%+66.18%+38.34%
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تدفق رأس المال الخاص بـ Eesee

صافي التدفقسعر ESEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15$0.03 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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ESE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ESE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ESE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Eesee (ESE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Eesee المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTESE
$0.012198
$0.012198$0.012198
+1.88%
5.72M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ESE إلى USD

المبلغ

ESE
ESE
USD
USD

1 ESE = 0.012198 USD

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