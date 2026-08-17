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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ERA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ERA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ERA

معلومات سعر ERA

ما هو ERA

الوثيقة البيضاء لـ ERA

الموقع الرسمي لـ ERA

اقتصاد توكن ERA

توقعات سعر ERA

سجل ERA

دليل شراء ERA

محول عملة ERA إلى الفيات

عقود ERA الفورية

ERA عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ ERA (ERA)

التحليل الفني اليوم لـ ERA (ERA)

توفر صفحة ERA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ERA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ERA أدناه.

تغير سعر ERA (ERA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0603---11.41%-10.34%-51.30%
اعرف المزيد عن سعر ERA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ERA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ERA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 7
شراء 10
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 2شراء 6
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 5شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06021
0.06021
R2
0.06021
0.0602
R1
0.0602
0.0602
PP
0.0602
0.0602
S1
0.06019
0.06019
S2
0.06019
0.06019
S3
0.06018
0.06019

إشارات السوق الخاصة بـ ERA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.29M
$1.41 M
$1.69 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ERA

صافي التدفقسعر ERAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.06
2026-08-16$0.02 M0.06
2026-08-15$0.10 M0.06
2026-08-14-$0.09 M0.06
2026-08-13-$0.01 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ERA

تداول أسواق ERA (ERA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ERA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTERA
$0.0603
$0.0603$0.0603
+0.88%
933.99K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ERA إلى USD

المبلغ

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.0603 USD

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