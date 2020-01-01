توكنوميكس Equilibria Finance (EQB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Equilibria Finance (EQB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Equilibria Finance (EQB) Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. الموقع الرسمي: https://equilibria.fi الوثيقة البيضاء: https://docs.equilibria.fi مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B اشتر EQB الآن!

توكنوميكس Equilibria Finance (EQB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Equilibria Finance (EQB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.76M $ 16.76M $ 16.76M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 49.53M $ 49.53M $ 49.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.4854 $ 2.4854 $ 2.4854 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 السعر الحالي: $ 0.4953 $ 0.4953 $ 0.4953 معرفة المزيد عن سعر Equilibria Finance (EQB)

توكنوميكس Equilibria Finance (EQB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Equilibria Finance (EQB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EQB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EQB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EQB، استكشف السعر المباشر لتوكن EQB!

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