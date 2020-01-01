توكنوميكس Ellipsis X (EPX)

توكنوميكس Ellipsis X (EPX)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ellipsis X (EPX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
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معلومات Ellipsis X (EPX)

Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

الموقع الرسمي:
https://www.ellipsis.finance/
الوثيقة البيضاء:
https://docs.ellipsis.finance/
مستكشف الكتل:
https://bscscan.com/address/0xaf41054c1487b0e5e2b9250c0332ecbce6ce9d71

توكنوميكس Ellipsis X (EPX) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ellipsis X (EPX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 682.05K
$ 682.05K$ 682.05K
إجمالي العرض:
$ 132.00B
$ 132.00B$ 132.00B
العرض المتداول:
$ 79.84B
$ 79.84B$ 79.84B
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.003625
$ 0.003625$ 0.003625
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.000005770111378051
$ 0.000005770111378051$ 0.000005770111378051
السعر الحالي:
$ 0.000008543
$ 0.000008543$ 0.000008543

توكنوميكس Ellipsis X (EPX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Ellipsis X (EPX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن EPX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EPX التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EPX، استكشف السعر المباشر لتوكن EPX!

كيفية شراء EPX

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تاريخ سعر Ellipsis X (EPX)

يساعد تحليل تاريخ أسعار EPX المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر EPX

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