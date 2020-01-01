توكنوميكس Elipe Protocol (EPLIE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elipe Protocol (EPLIE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elipe Protocol (EPLIE) تعمل شركة Elipe على بناء نظام تشغيل لامركزي لوكلاء الذكاء الاصطناعي والتعاون البشري، من خلال الجمع بين البنية التحتية المتوافقة مع اللوائح التنظيمية والبروتوكولات الاقتصادية المتطورة ذاتيًا لتشغيل الجيل التالي من الكيانات المستقلة. الموقع الرسمي: https://www.elipe.org الوثيقة البيضاء: https://elipeprotocol.notion.site/ElipeProtocol-WhitePaper-1ae9411e426980ee9fadf57edba4f344#1ae9411e42698001bfeacda043594fda مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0xeef512b6a7b7a038660b39fe44721b09838fb74c اشتر EPLIE الآن!

توكنوميكس Elipe Protocol (EPLIE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elipe Protocol (EPLIE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.0000072 $ 0.0000072 $ 0.0000072 معرفة المزيد عن سعر Elipe Protocol (EPLIE)

توكنوميكس Elipe Protocol (EPLIE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elipe Protocol (EPLIE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EPLIE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EPLIE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EPLIE، استكشف السعر المباشر لتوكن EPLIE!

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