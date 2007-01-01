التحليل الفني اليوم لـ TEH EPIK DUCK (EPIK) توفر صفحة TEH EPIK DUCK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EPIK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TEH EPIK DUCK أدناه. التسجيل

تغير سعر TEH EPIK DUCK (EPIK) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.005654 -- +8.75% +41.35% +41.35%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TEH EPIK DUCK

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TEH EPIK DUCK عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 6 حيادي 2 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 6 حيادي 2 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.005624 0.005617 R2 0.005617 0.005613 R1 0.005614 0.005611 PP 0.005607 0.005607 S1 0.005604 0.005603 S2 0.005597 0.005601 S3 0.005594 0.005597

إشارات السوق الخاصة بـ TEH EPIK DUCK صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.00M $0.03 M $0.03 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ TEH EPIK DUCK صافي التدفق سعر EPIKUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق TEH EPIK DUCK (EPIK) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TEH EPIK DUCK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT EPIK $0.005646 $0.005646 $0.005646 +13.76% 11.26M (USDT) تداول / USD1 EPIK $0.005722 $0.005722 $0.005722 +17.44% 11.01M (USDT) تداول