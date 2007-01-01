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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TEH EPIK DUCK، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TEH EPIK DUCK، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ TEH EPIK DUCK (EPIK)

التحليل الفني اليوم لـ TEH EPIK DUCK (EPIK)

توفر صفحة TEH EPIK DUCK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EPIK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TEH EPIK DUCK أدناه.

تغير سعر TEH EPIK DUCK (EPIK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.005654--+8.75%+41.35%+41.35%
اعرف المزيد عن سعر TEH EPIK DUCK

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TEH EPIK DUCK

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TEH EPIK DUCK عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 2
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 2شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.005624
0.005617
R2
0.005617
0.005613
R1
0.005614
0.005611
PP
0.005607
0.005607
S1
0.005604
0.005603
S2
0.005597
0.005601
S3
0.005594
0.005597

إشارات السوق الخاصة بـ TEH EPIK DUCK

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ TEH EPIK DUCK

صافي التدفقسعر EPIKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن TEH EPIK DUCK

تداول أسواق TEH EPIK DUCK (EPIK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TEH EPIK DUCK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEPIK
$0.005646
$0.005646$0.005646
+13.76%
11.26M (USDT)
/USD1EPIK
$0.005722
$0.005722$0.005722
+17.44%
11.01M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EPIK إلى USD

المبلغ

EPIK
EPIK
USD
USD

1 EPIK = 0.005654 USD

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