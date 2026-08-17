شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Enso، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Enso، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ENSO

معلومات سعر ENSO

ما هو ENSO

الوثيقة البيضاء لـ ENSO

الموقع الرسمي لـ ENSO

اقتصاد توكن ENSO

توقعات سعر ENSO

سجل ENSO

دليل شراء ENSO

محول عملة ENSO إلى الفيات

عقود ENSO الفورية

ENSO عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Enso (ENSO)

التحليل الفني اليوم لـ Enso (ENSO)

توفر صفحة Enso تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ENSO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Enso أدناه.

تغير سعر Enso (ENSO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.7929---20.80%+12.69%-1.36%
اعرف المزيد عن سعر Enso

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Enso

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Enso عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 2
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 0شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.792
0.7918
R2
0.7918
0.7915
R1
0.7915
0.7914
PP
0.7912
0.7912
S1
0.7909
0.7909
S2
0.7906
0.7908
S3
0.7903
0.7906

إشارات السوق الخاصة بـ Enso

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.30M
$3.37 M
$3.67 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.58 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.57 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.84 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.85 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Enso

صافي التدفقسعر ENSOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.80
2026-08-16-$0.17 M0.81
2026-08-15$0.79 M0.85
2026-08-14-$0.09 M0.74
2026-08-13-$0.13 M0.80

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Enso

تداول أسواق Enso (ENSO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Enso المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTENSO
$0.7929
$0.7929$0.7929
-2.02%
110.39K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ENSO إلى USD

المبلغ

ENSO
ENSO
USD
USD

1 ENSO = 0.7929 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.