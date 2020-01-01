توكنوميكس Emerald (EMRLD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Emerald (EMRLD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Emerald (EMRLD) The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. الموقع الرسمي: https://emeraldco.io الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be اشتر EMRLD الآن!

توكنوميكس Emerald (EMRLD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Emerald (EMRLD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.049 $ 0.049 $ 0.049 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 السعر الحالي: $ 0.001126 $ 0.001126 $ 0.001126 معرفة المزيد عن سعر Emerald (EMRLD)

توكنوميكس Emerald (EMRLD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Emerald (EMRLD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EMRLD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EMRLD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EMRLD، استكشف السعر المباشر لتوكن EMRLD!

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