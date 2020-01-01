توكنوميكس ELYS (ELYS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ELYS (ELYS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ELYS (ELYS) Elys هي سلسلة كتل من الطبقة 1 توفر مجموعة من منتجات Defi والميزات التي تعمل على تجريد المحفظة والسلسلة. من خلال تصميم السيولة العالمية الثوري للحفظ الذاتي، فإنها تحول مشهد ويب 3 المجزأ إلى نظام بيئي متماسك وفعال. وهذا يمكّن المستخدمين المبتدئين والمحترفين من إدارة أصولهم بسهولة والتداول عبر سلاسل مختلفة بسرعة وسهولة على منصة واحدة. الموقع الرسمي: https://elys.network الوثيقة البيضاء: https://elys-network.gitbook.io/docs مستكشف الكتل: https://explorer.elys.network/ اشتر ELYS الآن!

توكنوميكس ELYS (ELYS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ELYS (ELYS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.34M $ 12.34M $ 12.34M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.1275 $ 1.1275 $ 1.1275 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.05775819112654906 $ 0.05775819112654906 $ 0.05775819112654906 السعر الحالي: $ 0.0617 $ 0.0617 $ 0.0617 معرفة المزيد عن سعر ELYS (ELYS)

توكنوميكس ELYS (ELYS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ELYS (ELYS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELYS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELYS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELYS، استكشف السعر المباشر لتوكن ELYS!

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