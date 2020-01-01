توكنوميكس Elderglade (ELDE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elderglade (ELDE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elderglade (ELDE) مشروع Elderglade هو نظام بيئي لألعاب الخيال من الجيل التالي على منصة Web3، يجمع بين اثنين من أنجح أنواع الألعاب. يُنشئ نموذجًا هجينًا فريدًا يدعم استقطاب عدد كبير من المستخدمين والتفاعل العميق والطويل الأمد. يمكن الوصول إلى النظام البيئي عبر LINE وتيلجرام وتطبيقات الجوال الأصلية (iOS وAndroid) والمتصفح، مما يُتيح عملية دمج سلسة على نطاق واسع. الموقع الرسمي: https://elderglade.com/ الوثيقة البيضاء: https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b اشتر ELDE الآن!

توكنوميكس Elderglade (ELDE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elderglade (ELDE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M إجمالي العرض: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M العرض المتداول: $ 105.61M $ 105.61M $ 105.61M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.48599 $ 0.48599 $ 0.48599 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.012539867620843713 $ 0.012539867620843713 $ 0.012539867620843713 السعر الحالي: $ 0.01302 $ 0.01302 $ 0.01302 معرفة المزيد عن سعر Elderglade (ELDE)

توكنوميكس Elderglade (ELDE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elderglade (ELDE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELDE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELDE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELDE، استكشف السعر المباشر لتوكن ELDE!

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