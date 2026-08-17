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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ELA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ELA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ ELA (ELA)

التحليل الفني اليوم لـ ELA (ELA)

توفر صفحة ELA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ELA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ELA أدناه.

تغير سعر ELA (ELA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2579---2.46%-7.63%-42.82%
اعرف المزيد عن سعر ELA

تدفق رأس المال الخاص بـ ELA

صافي التدفقسعر ELAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.26
2026-08-16-$0.02 M0.26
2026-08-15-$0.01 M0.28
2026-08-14$0.00 M0.28
2026-08-13$0.00 M0.27

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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ELA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ELA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ELA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ELA (ELA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ELA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTELA
$0.2579
$0.2579$0.2579
+1.13%
2.15K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ELA إلى USD

المبلغ

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 0.2579 USD

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