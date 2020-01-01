توكنوميكس Enjinstarter (EJS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Enjinstarter (EJS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Enjinstarter (EJS) EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure الموقع الرسمي: https://www.enjinstarter.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2 اشتر EJS الآن!

توكنوميكس Enjinstarter (EJS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Enjinstarter (EJS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 588.85K $ 588.85K $ 588.85K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000066454208121769 $ 0.000066454208121769 $ 0.000066454208121769 السعر الحالي: $ 0.00011777 $ 0.00011777 $ 0.00011777 معرفة المزيد عن سعر Enjinstarter (EJS)

توكنوميكس Enjinstarter (EJS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Enjinstarter (EJS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EJS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EJS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EJS، استكشف السعر المباشر لتوكن EJS!

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