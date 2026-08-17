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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول EigenLayer، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول EigenLayer، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن EIGEN

معلومات سعر EIGEN

ما هو EIGEN

الوثيقة البيضاء لـ EIGEN

الموقع الرسمي لـ EIGEN

اقتصاد توكن EIGEN

توقعات سعر EIGEN

سجل EIGEN

دليل شراء EIGEN

محول عملة EIGEN إلى الفيات

عقود EIGEN الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ EigenLayer (EIGEN)

التحليل الفني اليوم لـ EigenLayer (EIGEN)

توفر صفحة EigenLayer تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EIGEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل EigenLayer أدناه.

تغير سعر EigenLayer (EIGEN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.171---7.67%-25.88%-7.27%
اعرف المزيد عن سعر EigenLayer

المؤشرات الفنية الخاصة بـ EigenLayer

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ EigenLayer عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 3
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1708
0.1708
R2
0.1708
0.1707
R1
0.1707
0.1707
PP
0.1707
0.1707
S1
0.1706
0.1706
S2
0.1706
0.1706
S3
0.1705
0.1706

إشارات السوق الخاصة بـ EigenLayer

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.12M
$3.49 M
$3.60 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.95 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.99 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ EigenLayer

صافي التدفقسعر EIGENUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.17
2026-08-16-$0.06 M0.17
2026-08-15$0.00 M0.17
2026-08-14-$0.11 M0.17
2026-08-13-$0.05 M0.17

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن EigenLayer

تداول أسواق EigenLayer (EIGEN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر EigenLayer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEIGEN
$0.171
$0.171$0.171
-0.52%
512.70K (USDT)
/USDCEIGEN
$0.1706
$0.1706$0.1706
-0.58%
337.24K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EIGEN إلى USD

المبلغ

EIGEN
EIGEN
USD
USD

1 EIGEN = 0.171 USD

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