التحليل الفني اليوم لـ EigenLayer (EIGEN) توفر صفحة EigenLayer تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EIGEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل EigenLayer أدناه. التسجيل

تغير سعر EigenLayer (EIGEN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.171 -- -7.67% -25.88% -7.27%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ EigenLayer

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ EigenLayer عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 3 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1708 0.1708 R2 0.1708 0.1707 R1 0.1707 0.1707 PP 0.1707 0.1707 S1 0.1706 0.1706 S2 0.1706 0.1706 S3 0.1705 0.1706

إشارات السوق الخاصة بـ EigenLayer صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.12M $3.49 M $3.60 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.11M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.15 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.95 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.99 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ EigenLayer صافي التدفق سعر EIGENUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.17 2026-08-16 -$0.06 M 0.17 2026-08-15 $0.00 M 0.17 2026-08-14 -$0.11 M 0.17 2026-08-13 -$0.05 M 0.17 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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