سعر Egg Smash المباشر اليوم هو 0.000001 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EGSM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EGSM بسهولة على موقع MEXC الآن.

Egg Smash السعر(EGSM)

السعر المباشر لـ 1 EGSM إلى USD:

$0.000001
$0.000001$0.000001
-25.37%1D
USD
مخطط أسعار Egg Smash (EGSM) المباشر
معلومات سعر Egg Smash (EGSM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000001
$ 0.000001$ 0.000001
24 ساعة منخفض
$ 0.00000134
$ 0.00000134$ 0.00000134
24 ساعة مرتفع

$ 0.000001
$ 0.000001$ 0.000001

$ 0.00000134
$ 0.00000134$ 0.00000134

--
----

--
----

-1.00%

-25.36%

-21.26%

-21.26%

سعر Egg Smash (EGSM) في الوقت الحقيقي هو $ 0.000001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EGSM بين أدنى سعر $ 0.000001 وأعلى سعر $ 0.00000134، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEGSM على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EGSM -1.00% على مدار الساعة الماضية، -25.36% على مدار 24 ساعة، و -21.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Egg Smash (EGSM)

--
----

$ 34.69
$ 34.69$ 34.69

$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Egg Smash هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 34.69. العرض المتداول لـ EGSM يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.00K.

سجل سعر Egg Smash (EGSM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Egg Smash لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000003399-25.36%
30 يوم$ -0.00000111-52.61%
60 يوم$ -0.000013-92.86%
90 يوم$ -0.000999-99.90%
تغير سعر Egg Smash اليوم

سجل اليوم EGSM تغيرًا $ -0.0000003399 (-25.36%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Egg Smash لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00000111 (-52.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Egg Smash لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد EGSM تغييرًا في $ -0.000013 (-92.86%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Egg Smash لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000999 (-99.90%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Egg Smash (EGSM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Egg Smash.

ما هو Egg Smash ( EGSM )

لعبة EGG هي لعبة صغيرة تفاعلية مبنية على Telegram، تقدم للمستخدمين تجربة ممتعة ومجزية مع تكامل البلوكتشين.

متوفر Egg Smash على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Egg Smash الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين EGSMلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Egg Smash على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Egg Smash سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Egg Smash (USD)

كم ستكون قيمة Egg Smash (EGSM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Egg Smash (EGSM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Egg Smash.

تحقق الآن من توقعات سعر Egg Smash!

توكنوميكس Egg Smash (EGSM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Egg Smash (EGSM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس EGSM والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Egg Smash ( EGSM )

هل تبحث عن كيفية شراء Egg Smash؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Egg Smash على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة EGSM إلى العملات المحلية

1 Egg Smash (EGSM) إلى VND
0.026315
1 Egg Smash (EGSM) إلى AUD
A$0.00000151
1 Egg Smash (EGSM) إلى GBP
0.00000075
1 Egg Smash (EGSM) إلى EUR
0.00000085
1 Egg Smash (EGSM) إلى USD
$0.000001
1 Egg Smash (EGSM) إلى MYR
RM0.00000419
1 Egg Smash (EGSM) إلى TRY
0.00004195
1 Egg Smash (EGSM) إلى JPY
¥0.000152
1 Egg Smash (EGSM) إلى ARS
ARS$0.00147275
1 Egg Smash (EGSM) إلى RUB
0.00007923
1 Egg Smash (EGSM) إلى INR
0.00008826
1 Egg Smash (EGSM) إلى IDR
Rp0.01666666
1 Egg Smash (EGSM) إلى PHP
0.00005871
1 Egg Smash (EGSM) إلى EGP
￡E.0.00004737
1 Egg Smash (EGSM) إلى BRL
R$0.00000535
1 Egg Smash (EGSM) إلى CAD
C$0.00000139
1 Egg Smash (EGSM) إلى BDT
0.00012242
1 Egg Smash (EGSM) إلى NGN
0.0014556
1 Egg Smash (EGSM) إلى COP
$0.003861
1 Egg Smash (EGSM) إلى ZAR
R.0.00001713
1 Egg Smash (EGSM) إلى UAH
0.00004211
1 Egg Smash (EGSM) إلى TZS
T.Sh.0.00246305
1 Egg Smash (EGSM) إلى VES
Bs0.000217
1 Egg Smash (EGSM) إلى CLP
$0.000941
1 Egg Smash (EGSM) إلى PKR
Rs0.00028352
1 Egg Smash (EGSM) إلى KZT
0.00053361
1 Egg Smash (EGSM) إلى THB
฿0.00003231
1 Egg Smash (EGSM) إلى TWD
NT$0.00003056
1 Egg Smash (EGSM) إلى AED
د.إ0.00000367
1 Egg Smash (EGSM) إلى CHF
Fr0.00000079
1 Egg Smash (EGSM) إلى HKD
HK$0.00000777
1 Egg Smash (EGSM) إلى AMD
֏0.00038314
1 Egg Smash (EGSM) إلى MAD
.د.م0.00000923
1 Egg Smash (EGSM) إلى MXN
$0.00001844
1 Egg Smash (EGSM) إلى SAR
ريال0.00000375
1 Egg Smash (EGSM) إلى ETB
Br0.00015167
1 Egg Smash (EGSM) إلى KES
KSh0.00012919
1 Egg Smash (EGSM) إلى JOD
د.أ0.000000709
1 Egg Smash (EGSM) إلى PLN
0.00000363
1 Egg Smash (EGSM) إلى RON
лв0.00000437
1 Egg Smash (EGSM) إلى SEK
kr0.00000939
1 Egg Smash (EGSM) إلى BGN
лв0.00000168
1 Egg Smash (EGSM) إلى HUF
Ft0.00033377
1 Egg Smash (EGSM) إلى CZK
0.0000209
1 Egg Smash (EGSM) إلى KWD
د.ك0.000000306
1 Egg Smash (EGSM) إلى ILS
0.00000325
1 Egg Smash (EGSM) إلى BOB
Bs0.00000691
1 Egg Smash (EGSM) إلى AZN
0.0000017
1 Egg Smash (EGSM) إلى TJS
SM0.00000924
1 Egg Smash (EGSM) إلى GEL
0.00000272
1 Egg Smash (EGSM) إلى AOA
Kz0.00091157
1 Egg Smash (EGSM) إلى BHD
.د.ب0.000000376
1 Egg Smash (EGSM) إلى BMD
$0.000001
1 Egg Smash (EGSM) إلى DKK
kr0.00000642
1 Egg Smash (EGSM) إلى HNL
L0.00002634
1 Egg Smash (EGSM) إلى MUR
0.00004551
1 Egg Smash (EGSM) إلى NAD
$0.00001727
1 Egg Smash (EGSM) إلى NOK
kr0.00000998
1 Egg Smash (EGSM) إلى NZD
$0.00000172
1 Egg Smash (EGSM) إلى PAB
B/.0.000001
1 Egg Smash (EGSM) إلى PGK
K0.00000421
1 Egg Smash (EGSM) إلى QAR
ر.ق0.00000364
1 Egg Smash (EGSM) إلى RSD
дин.0.00010074
1 Egg Smash (EGSM) إلى UZS
soʻm0.01204819
1 Egg Smash (EGSM) إلى ALL
L0.00008307
1 Egg Smash (EGSM) إلى ANG
ƒ0.00000179
1 Egg Smash (EGSM) إلى AWG
ƒ0.0000018
1 Egg Smash (EGSM) إلى BBD
$0.000002
1 Egg Smash (EGSM) إلى BAM
KM0.00000167
1 Egg Smash (EGSM) إلى BIF
Fr0.002949
1 Egg Smash (EGSM) إلى BND
$0.00000129
1 Egg Smash (EGSM) إلى BSD
$0.000001
1 Egg Smash (EGSM) إلى JMD
$0.00016048
1 Egg Smash (EGSM) إلى KHR
0.00403225
1 Egg Smash (EGSM) إلى KMF
Fr0.000421
1 Egg Smash (EGSM) إلى LAK
0.02173913
1 Egg Smash (EGSM) إلى LKR
රු0.00030459
1 Egg Smash (EGSM) إلى MDL
L0.000017
1 Egg Smash (EGSM) إلى MGA
Ar0.00446428
1 Egg Smash (EGSM) إلى MOP
P0.00000801
1 Egg Smash (EGSM) إلى MVR
0.0000153
1 Egg Smash (EGSM) إلى MWK
MK0.00173611
1 Egg Smash (EGSM) إلى MZN
MT0.0000639
1 Egg Smash (EGSM) إلى NPR
रु0.0001413
1 Egg Smash (EGSM) إلى PYG
0.007092
1 Egg Smash (EGSM) إلى RWF
Fr0.001453
1 Egg Smash (EGSM) إلى SBD
$0.00000822
1 Egg Smash (EGSM) إلى SCR
0.00001431
1 Egg Smash (EGSM) إلى SRD
$0.00003954
1 Egg Smash (EGSM) إلى SVC
$0.00000875
1 Egg Smash (EGSM) إلى SZL
L0.00001727
1 Egg Smash (EGSM) إلى TMT
m0.0000035
1 Egg Smash (EGSM) إلى TND
د.ت0.000002936
1 Egg Smash (EGSM) إلى TTD
$0.00000679
1 Egg Smash (EGSM) إلى UGX
Sh0.003484
1 Egg Smash (EGSM) إلى XAF
Fr0.000564
1 Egg Smash (EGSM) إلى XCD
$0.0000027
1 Egg Smash (EGSM) إلى XOF
Fr0.000564
1 Egg Smash (EGSM) إلى XPF
Fr0.000102
1 Egg Smash (EGSM) إلى BWP
P0.00001423
1 Egg Smash (EGSM) إلى BZD
$0.00000201
1 Egg Smash (EGSM) إلى CVE
$0.00009467
1 Egg Smash (EGSM) إلى DJF
Fr0.000178
1 Egg Smash (EGSM) إلى DOP
$0.00006406
1 Egg Smash (EGSM) إلى DZD
د.ج0.0001299
1 Egg Smash (EGSM) إلى FJD
$0.00000225
1 Egg Smash (EGSM) إلى GNF
Fr0.008695
1 Egg Smash (EGSM) إلى GTQ
Q0.00000766
1 Egg Smash (EGSM) إلى GYD
$0.00020942
1 Egg Smash (EGSM) إلى ISK
kr0.000123

Egg Smash المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Egg Smash، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Egg Smash الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Egg Smash

كم يساوي Egg Smash (EGSM) اليوم؟
سعر EGSM المباشر في USD هو USD 0.000001، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر EGSM إلى USD الحالي؟
سعر EGSM إلى USD الحالي هو $ 0.000001. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Egg Smash ؟
القيمة السوقية لعملة EGSM هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن EGSM؟
العرض المتداول لتوكن EGSM هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ EGSM؟
حقق EGSM سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ EGSM؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- EGSM.
ما هو حجم تداول EGSM؟
حجم تداول EGSM المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 34.69 USD.
هل سترتفع EGSM هذا العام؟
قد يرتفع EGSM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر EGSM لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Egg Smash (EGSM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

