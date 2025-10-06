معلومات سعر EtherFloki (EFLOKI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000004148 $ 0.0000004148 $ 0.0000004148 24 ساعة منخفض $ 0.0000004151 $ 0.0000004151 $ 0.0000004151 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000004148$ 0.0000004148 $ 0.0000004148 24 ساعة مرتفع $ 0.0000004151$ 0.0000004151 $ 0.0000004151 عالية طوال الوقت $ 0.000016875718926705$ 0.000016875718926705 $ 0.000016875718926705 أدنى سعر $ 0.000000363933739402$ 0.000000363933739402 $ 0.000000363933739402 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +11.34% تغير السعر (7 أيام) +11.34%

سعر EtherFloki (EFLOKI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0000004151. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EFLOKI بين أدنى سعر $ 0.0000004148 وأعلى سعر $ 0.0000004151، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEFLOKI على الإطلاق هو $ 0.000016875718926705، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000000363933739402.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EFLOKI 0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و +11.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق EtherFloki (EFLOKI)

التصنيف No.9064 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 415.10K$ 415.10K $ 415.10K إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 إجمالي العرض 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ EtherFloki هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.18K. العرض المتداول لـ EFLOKI يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 500000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 415.10K.