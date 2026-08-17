شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول EdgeX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول EdgeX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن EDGE

معلومات سعر EDGE

ما هو EDGE

الوثيقة البيضاء لـ EDGE

الموقع الرسمي لـ EDGE

اقتصاد توكن EDGE

توقعات سعر EDGE

سجل EDGE

دليل شراء EDGE

محول عملة EDGE إلى الفيات

عقود EDGE الفورية

EDGE عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ edgeX (EDGE)

التحليل الفني اليوم لـ edgeX (EDGE)

توفر صفحة edgeX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EDGE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل edgeX أدناه.

تغير سعر edgeX (EDGE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2787---28.16%-39.37%-78.31%
اعرف المزيد عن سعر edgeX

المؤشرات الفنية الخاصة بـ EdgeX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ EdgeX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 0
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 0شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.28
0.2798
R2
0.2798
0.2796
R1
0.2797
0.2796
PP
0.2795
0.2795
S1
0.2794
0.2793
S2
0.2792
0.2793
S3
0.2791
0.2792

إشارات السوق الخاصة بـ EdgeX

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.93M
$5.63 M
$6.56 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.33 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.30 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.72 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.72 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ EdgeX

صافي التدفقسعر EDGEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.03 M0.28
2026-08-16$0.05 M0.29
2026-08-15$0.04 M0.31
2026-08-14$0.08 M0.31
2026-08-13$0.01 M0.33

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن edgeX

تداول أسواق edgeX (EDGE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر edgeX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCEDGE
$0.2788
$0.2788$0.2788
-3.39%
198.80K (USDT)
/USDTEDGE
$0.2793
$0.2793$0.2793
-3.25%
407.29K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EDGE إلى USD

المبلغ

EDGE
EDGE
USD
USD

1 EDGE = 0.2787 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.