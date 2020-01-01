توكنوميكس EARN M Rewards (EARNM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EARN M Rewards (EARNM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EARN M Rewards (EARNM) إن نظام الولاء EARNM هو نظام بيئي يركز على الأرباح ويمكّن المشاركين في Web2/Web3 من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية من إيجاد طرق جديدة وقيمة للنمو والازدهار. من خلال تحويل الهاتف الذكي إلى EarnPhone، يمكّن $EARNM المستخدمين من مصادر دخل إضافية لإكمال المهام اليومية. سواء كنت تقوم ببث الموسيقى أو تداول العملات المشفرة - يسهل $EARNM كسب المال أثناء استخدام هاتفك. الموقع الرسمي: https://www.earnm.com/ مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E اشتر EARNM الآن!

توكنوميكس EARN M Rewards (EARNM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EARN M Rewards (EARNM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.06729 $ 0.06729 $ 0.06729 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000872071727244208 $ 0.000872071727244208 $ 0.000872071727244208 السعر الحالي: $ 0.000903 $ 0.000903 $ 0.000903 معرفة المزيد عن سعر EARN M Rewards (EARNM)

توكنوميكس EARN M Rewards (EARNM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EARN M Rewards (EARNM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EARNM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EARNM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EARNM، استكشف السعر المباشر لتوكن EARNM!

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