توكنوميكس DeVap AI (DVA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DeVap AI (DVA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DeVap AI (DVA) يجمع Devap AI بين DePIN (شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية) والذكاء الاصطناعي، مستفيدًا من قوة تقنية البلوكتشين اللامركزية والذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في تجربة السجائر الإلكترونية. تربط منصتنا مستخدمي السجائر الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، مما يخلق شبكة عالمية لامركزية تعزز المجتمع والابتكار. من خلال مساحة افتراضية، يمكن للمستخدمين مشاركة بيانات التدخين الإلكتروني الخاصة بهم، والحصول على المكافآت، والمشاركة في نظام بيئي نابض بالحياة. الموقع الرسمي: https://devap.ai/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/AUCNANizcLgv7rZ2gWkBBgyBBA7EVScjWTcPKhb94RSz اشتر DVA الآن!

توكنوميكس DeVap AI (DVA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DeVap AI (DVA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.9529 $ 2.9529 $ 2.9529 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000680796250322145 $ 0.000680796250322145 $ 0.000680796250322145 السعر الحالي: $ 0.000265 $ 0.000265 $ 0.000265 معرفة المزيد عن سعر DeVap AI (DVA)

توكنوميكس DeVap AI (DVA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DeVap AI (DVA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DVA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DVA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DVA، استكشف السعر المباشر لتوكن DVA!

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