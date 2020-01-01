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المزيد عن DSYNC

معلومات سعر DSYNC

ما هو DSYNC

الوثيقة البيضاء لـ DSYNC

الموقع الرسمي لـ DSYNC

اقتصاد توكن DSYNC

توقعات سعر DSYNC

سجل DSYNC

دليل شراء DSYNC

محول عملة DSYNC إلى الفيات

عقود DSYNC الفورية

DSYNC عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Destra Network (DSYNC)

التحليل الفني اليوم لـ Destra Network (DSYNC)

توفر صفحة Destra Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DSYNC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Destra Network أدناه.

تغير سعر Destra Network (DSYNC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003176---3.32%+6.54%-66.26%
اعرف المزيد عن سعر Destra Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Destra Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Destra Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 3
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 1شراء 1
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003158
0.003153
R2
0.003153
0.00315
R1
0.003151
0.003149
PP
0.003146
0.003146
S1
0.003144
0.003143
S2
0.003139
0.003142
S3
0.003137
0.003139

إشارات السوق الخاصة بـ Destra Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$0.05 M
$0.07 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Destra Network

صافي التدفقسعر DSYNCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Destra Network

تداول أسواق Destra Network (DSYNC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Destra Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDSYNC
$0.003176
$0.003176$0.003176
+0.53%
17.54M (USDT)
/USDCDSYNC
$0.003151
$0.003151$0.003151
-1.59%
17.08M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DSYNC إلى USD

المبلغ

DSYNC
DSYNC
USD
USD

1 DSYNC = 0.003176 USD

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