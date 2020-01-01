التحليل الفني اليوم لـ Destra Network (DSYNC) توفر صفحة Destra Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DSYNC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Destra Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Destra Network (DSYNC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.003176 -- -3.32% +6.54% -66.26%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Destra Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Destra Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 14 حيادي 3 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 1 شراء 1 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.003158 0.003153 R2 0.003153 0.00315 R1 0.003151 0.003149 PP 0.003146 0.003146 S1 0.003144 0.003143 S2 0.003139 0.003142 S3 0.003137 0.003139

إشارات السوق الخاصة بـ Destra Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.02M $0.05 M $0.07 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Destra Network صافي التدفق سعر DSYNCUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Destra Network (DSYNC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Destra Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT DSYNC $0.003176 $0.003176 $0.003176 +0.53% 17.54M (USDT) تداول / USDC DSYNC $0.003151 $0.003151 $0.003151 -1.59% 17.08M (USDT) تداول