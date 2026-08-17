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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Derive، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Derive، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن DRV

معلومات سعر DRV

ما هو DRV

الوثيقة البيضاء لـ DRV

الموقع الرسمي لـ DRV

اقتصاد توكن DRV

توقعات سعر DRV

سجل DRV

دليل شراء DRV

محول عملة DRV إلى الفيات

عقود DRV الفورية

DRV عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Derive (DRV)

التحليل الفني اليوم لـ Derive (DRV)

توفر صفحة Derive تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DRV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Derive أدناه.

تغير سعر Derive (DRV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.09511---2.12%-23.43%+137.77%
اعرف المزيد عن سعر Derive

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Derive

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Derive عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 4
حيادي 9
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 11
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 8شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0982
0.0979
R2
0.0979
0.0978
R1
0.0978
0.0977
PP
0.0975
0.0975
S1
0.0974
0.0974
S2
0.0971
0.0973
S3
0.097
0.0971

إشارات السوق الخاصة بـ Derive

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Derive

صافي التدفقسعر DRVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.08 M0.10
2026-08-16$0.07 M0.11
2026-08-15$0.00 M0.09
2026-08-14-$0.01 M0.09
2026-08-13-$0.02 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Derive (DRV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Derive المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDRV
$0.09511
$0.09511$0.09511
-12.20%
610.37K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DRV إلى USD

المبلغ

DRV
DRV
USD
USD

1 DRV = 0.09511 USD

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