توكنوميكس Degen Distillery (DRINK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Degen Distillery (DRINK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Degen Distillery (DRINK) عقدنا شراكة مع Brewdog وGoogle للمشاركة في خلق مستقبل صناعة المشروبات الروحية جنبًا إلى جنب مع مجتمع عالمي من المغامرين والمبدعين والمبتكرين. تم البناء على "بروتوكول توكن الوكلاء" الخاص بنا للسماح للمجتمع ببيع منتجاتنا وترميزعقود البيع، مما يخلق فئة أصول جديدة ثورية. مستقبل RWAs & التوكن الإستهلاكية. الموقع الرسمي: https://www.degendistillery.com الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/6wv6ynv6v4ya9afv مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x2dc90fa3a0f178ba4bee16cac5d6c9a5a7b4c6cb اشتر DRINK الآن!

توكنوميكس Degen Distillery (DRINK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Degen Distillery (DRINK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 873.27 $ 873.27 $ 873.27 إجمالي العرض: $ 721.00M $ 721.00M $ 721.00M العرض المتداول: $ 72.77M $ 72.77M $ 72.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.65K $ 8.65K $ 8.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000009106097897664 $ 0.000009106097897664 $ 0.000009106097897664 السعر الحالي: $ 0.000012 $ 0.000012 $ 0.000012 معرفة المزيد عن سعر Degen Distillery (DRINK)

توكنوميكس Degen Distillery (DRINK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Degen Distillery (DRINK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DRINK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DRINK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DRINK، استكشف السعر المباشر لتوكن DRINK!

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