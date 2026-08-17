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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Drift Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Drift Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن DRIFT

معلومات سعر DRIFT

ما هو DRIFT

الوثيقة البيضاء لـ DRIFT

الموقع الرسمي لـ DRIFT

اقتصاد توكن DRIFT

توقعات سعر DRIFT

سجل DRIFT

دليل شراء DRIFT

محول عملة DRIFT إلى الفيات

عقود DRIFT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Drift Protocol (DRIFT)

التحليل الفني اليوم لـ Drift Protocol (DRIFT)

توفر صفحة Drift Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DRIFT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Drift Protocol أدناه.

تغير سعر Drift Protocol (DRIFT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0,01165---11,81%-12,08%-58,84%
اعرف المزيد عن سعر Drift Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Drift Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Drift Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 2
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 2شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0,01186
0,01183
R2
0,01183
0,0118
R1
0,01177
0,01178
PP
0,01174
0,01174
S1
0,01168
0,01171
S2
0,01165
0,01169
S3
0,01159
0,01165

إشارات السوق الخاصة بـ Drift Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0,04M
$1,55 M
$1,59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0,02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0,07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0,05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0,03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0,14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0,11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Drift Protocol

صافي التدفقسعر DRIFTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,04 M0,01
2026-08-15$0,01 M0,01
2026-08-14$0,00 M0,01
2026-08-13-$0,01 M0,01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Drift Protocol

تداول أسواق Drift Protocol (DRIFT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Drift Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDRIFT
$0,01166
$0,01166$0,01166
-4,89%
5.27M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DRIFT إلى USD

المبلغ

DRIFT
DRIFT
USD
USD

1 DRIFT = 0,01165 USD

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