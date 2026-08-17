التحليل الفني اليوم لـ Drift Protocol (DRIFT) توفر صفحة Drift Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DRIFT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Drift Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Drift Protocol (DRIFT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0,01165 -- -11,81% -12,08% -58,84%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Drift Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Drift Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 2 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 2 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0,01186 0,01183 R2 0,01183 0,0118 R1 0,01177 0,01178 PP 0,01174 0,01174 S1 0,01168 0,01171 S2 0,01165 0,01169 S3 0,01159 0,01165

إشارات السوق الخاصة بـ Drift Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0,04M $1,55 M $1,59 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0,02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0,07 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0,05 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0,03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0,14 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0,11 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Drift Protocol صافي التدفق سعر DRIFTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0,00 M 0,01 2026-08-16 $0,04 M 0,01 2026-08-15 $0,01 M 0,01 2026-08-14 $0,00 M 0,01 2026-08-13 -$0,01 M 0,01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Drift Protocol (DRIFT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Drift Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT DRIFT $0,01166 $0,01166 $0,01166 -4,89% 5.27M (USDT) تداول