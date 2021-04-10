توكنوميكس Deeper Network (DPR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Deeper Network (DPR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Deeper Network (DPR) Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. الموقع الرسمي: https://www.deeper.network الوثيقة البيضاء: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 اشتر DPR الآن!

توكنوميكس Deeper Network (DPR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Deeper Network (DPR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 3.15B $ 3.15B $ 3.15B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.04M $ 7.04M $ 7.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000726641558352373 $ 0.000726641558352373 $ 0.000726641558352373 السعر الحالي: $ 0.0007044 $ 0.0007044 $ 0.0007044 معرفة المزيد عن سعر Deeper Network (DPR)

توكنوميكس Deeper Network (DPR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Deeper Network (DPR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DPR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DPR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DPR، استكشف السعر المباشر لتوكن DPR!

كيفية شراء DPR هل أنت مهتم بإضافة Deeper Network (DPR) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء DPR ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء DPR على MEXC الآن!

تاريخ سعر Deeper Network (DPR) يساعد تحليل تاريخ أسعار DPR المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار DPR الآن!

توقعات سعر DPR هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DPR؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DPR الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر DPR الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!