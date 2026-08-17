شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Dovu، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Dovu، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن DOVU

معلومات سعر DOVU

ما هو DOVU

الموقع الرسمي لـ DOVU

اقتصاد توكن DOVU

توقعات سعر DOVU

سجل DOVU

دليل شراء DOVU

محول عملة DOVU إلى الفيات

عقود DOVU الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ dovu (DOVU)

التحليل الفني اليوم لـ dovu (DOVU)

توفر صفحة dovu تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DOVU، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل dovu أدناه.

تغير سعر dovu (DOVU)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0019934---3.57%+67.66%-14.51%
اعرف المزيد عن سعر dovu

تدفق رأس المال الخاص بـ Dovu

صافي التدفقسعر DOVUUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن dovu

DOVU USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DOVU باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DOVU USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق dovu (DOVU) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر dovu المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDOVU
$0.0019934
$0.0019934$0.0019934
+1.75%
35.64K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DOVU إلى USD

المبلغ

DOVU
DOVU
USD
USD

1 DOVU = 0.0019934 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.