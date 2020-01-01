توكنوميكس DOP (DOP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOP (DOP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DOP (DOP) The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information. الموقع الرسمي: https://dop.org الوثيقة البيضاء: https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978 اشتر DOP الآن!

توكنوميكس DOP (DOP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOP (DOP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M إجمالي العرض: $ 23.45B $ 23.45B $ 23.45B العرض المتداول: $ 8.73B $ 8.73B $ 8.73B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000169563397946452 $ 0.000169563397946452 $ 0.000169563397946452 السعر الحالي: $ 0.0001916 $ 0.0001916 $ 0.0001916 معرفة المزيد عن سعر DOP (DOP)

توكنوميكس DOP (DOP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOP (DOP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOP، استكشف السعر المباشر لتوكن DOP!

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