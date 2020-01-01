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التحليل الفني اليوم لـ Doom (DOOM)

التحليل الفني اليوم لـ Doom (DOOM)

توفر صفحة Doom تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DOOM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Doom أدناه.

تغير سعر Doom (DOOM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0003105---31.76%-68.95%-68.95%
اعرف المزيد عن سعر Doom

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Doom

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Doom عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 2
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 1شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0003065
0.0003063
R2
0.0003063
0.0003061
R1
0.000306
0.000306
PP
0.0003058
0.0003058
S1
0.0003055
0.0003056
S2
0.0003053
0.0003055
S3
0.000305
0.0003053

إشارات السوق الخاصة بـ Doom

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Doom

صافي التدفقسعر DOOMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Doom

تداول أسواق Doom (DOOM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Doom المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1DOOM
$0.000307
$0.000307$0.000307
+9.68%
198.12M (USDT)
/USDTDOOM
$0.0003088
$0.0003088$0.0003088
+11.23%
208.68M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DOOM إلى USD

المبلغ

DOOM
DOOM
USD
USD

1 DOOM = 0.0003105 USD

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