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المزيد عن DOOD

معلومات سعر DOOD

ما هو DOOD

الموقع الرسمي لـ DOOD

اقتصاد توكن DOOD

توقعات سعر DOOD

سجل DOOD

دليل شراء DOOD

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التحليل الفني اليوم لـ Doodles (DOOD)

التحليل الفني اليوم لـ Doodles (DOOD)

توفر صفحة Doodles تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DOOD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Doodles أدناه.

تغير سعر Doodles (DOOD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001176---16.72%-17.77%-56.32%
اعرف المزيد عن سعر Doodles

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Doodles

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Doodles عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.001181
0.00118
R2
0.00118
0.00118
R1
0.00118
0.00118
PP
0.001179
0.001179
S1
0.001179
0.001179
S2
0.001178
0.001179
S3
0.001178
0.001178

إشارات السوق الخاصة بـ Doodles

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.16M
$1.79 M
$1.96 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Doodles

صافي التدفقسعر DOODUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16$0.02 M0.00
2026-08-15$0.05 M0.00
2026-08-14-$0.10 M0.00
2026-08-13$0.06 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Doodles (DOOD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Doodles المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDOOD
$0.001176
$0.001176$0.001176
+1.11%
48.52M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DOOD إلى USD

المبلغ

DOOD
DOOD
USD
USD

1 DOOD = 0.001176 USD

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