توكنوميكس DOLZ (DOLZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOLZ (DOLZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DOLZ (DOLZ) GameFi ecosystem blending trading cards and XR games to craft a collaborative metaverse fueled by $DOLZ.Collect, earn, and play with premium NFTs in a unique adult metaverse.Grab $DOLZ to use them in a whole ecosystem built for collectors and gamers. الموقع الرسمي: https://www.dolz.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.dolz.io/docs/Whitepaper/whitepaper_EN.pdf?v=0.4.123 مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xe939F011a3d8fC0AA874c97e8156053a903D7176 اشتر DOLZ الآن!

توكنوميكس DOLZ (DOLZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOLZ (DOLZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 264.41M $ 264.41M $ 264.41M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0326 $ 0.0326 $ 0.0326 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005789881301294468 $ 0.005789881301294468 $ 0.005789881301294468 السعر الحالي: $ 0.00615 $ 0.00615 $ 0.00615 معرفة المزيد عن سعر DOLZ (DOLZ)

توكنوميكس DOLZ (DOLZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOLZ (DOLZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOLZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOLZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOLZ، استكشف السعر المباشر لتوكن DOLZ!

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