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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Dolomite، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Dolomite، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن DOLO

معلومات سعر DOLO

ما هو DOLO

الوثيقة البيضاء لـ DOLO

الموقع الرسمي لـ DOLO

اقتصاد توكن DOLO

توقعات سعر DOLO

سجل DOLO

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محول عملة DOLO إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Dolomite (DOLO)

التحليل الفني اليوم لـ Dolomite (DOLO)

توفر صفحة Dolomite تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DOLO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Dolomite أدناه.

تغير سعر Dolomite (DOLO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02279---2.24%+6.84%-28.20%
اعرف المزيد عن سعر Dolomite

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Dolomite

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Dolomite عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 13
حيادي 7
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 1شراء 2
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 6شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02277
0.02276
R2
0.02276
0.02276
R1
0.02276
0.02276
PP
0.02275
0.02275
S1
0.02275
0.02275
S2
0.02274
0.02275
S3
0.02274
0.02274

إشارات السوق الخاصة بـ Dolomite

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.22M
$5.63 M
$5.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.85 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.85 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.90 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.90 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Dolomite

صافي التدفقسعر DOLOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.02
2026-08-16-$0.10 M0.03
2026-08-15$0.04 M0.02
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Dolomite (DOLO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Dolomite المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDOLO
$0.0228
$0.0228$0.0228
-12.67%
8.92M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DOLO إلى USD

المبلغ

DOLO
DOLO
USD
USD

1 DOLO = 0.02279 USD

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