توكنوميكس Dolan Duck (DOLAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dolan Duck (DOLAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dolan Duck (DOLAN) انظر إليّ، دولان هو القائد الآن. الموقع الرسمي: https://www.dolanduck.io/ الوثيقة البيضاء: https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56 مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z اشتر DOLAN الآن!

توكنوميكس Dolan Duck (DOLAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dolan Duck (DOLAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.12M $ 6.12M $ 6.12M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.9107 $ 0.9107 $ 0.9107 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 السعر الحالي: $ 0.06226 $ 0.06226 $ 0.06226 معرفة المزيد عن سعر Dolan Duck (DOLAN)

توكنوميكس Dolan Duck (DOLAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dolan Duck (DOLAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOLAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOLAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOLAN، استكشف السعر المباشر لتوكن DOLAN!

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