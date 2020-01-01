توكنوميكس DOGAMI (DOGA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOGAMI (DOGA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DOGAMI (DOGA) DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. الموقع الرسمي: https://dogami.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.dogami.com مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg اشتر DOGA الآن!

توكنوميكس DOGAMI (DOGA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOGAMI (DOGA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 613.14K $ 613.14K $ 613.14K إجمالي العرض: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M العرض المتداول: $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 639.11K $ 639.11K $ 639.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0469 $ 0.0469 $ 0.0469 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000528540031531851 $ 0.000528540031531851 $ 0.000528540031531851 السعر الحالي: $ 0.000719 $ 0.000719 $ 0.000719 معرفة المزيد عن سعر DOGAMI (DOGA)

توكنوميكس DOGAMI (DOGA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOGAMI (DOGA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOGA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOGA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOGA، استكشف السعر المباشر لتوكن DOGA!

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