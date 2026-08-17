التحليل الفني اليوم لـ DOG GO TO THE MOON (DOG)
توفر صفحة DOG GO TO THE MOON تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DOG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DOG GO TO THE MOON أدناه.
تغير سعر DOG GO TO THE MOON (DOG)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.0006115
|--
|-9.10%
|+0.92%
|-13.40%
تدفق رأس المال الخاص بـ DOG GO TO THE MOON
صافي التدفقسعر DOGUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-15
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
اكتشف المزيد عن DOG GO TO THE MOON
تداول أسواق DOG GO TO THE MOON (DOG) على MEXC
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DOG GO TO THE MOON المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
$0.0006115
$0.0006115$0.0006115
-0.74%
120.22M (USDT)
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.