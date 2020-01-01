توكنوميكس DarkShield Games (DKS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DarkShield Games (DKS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DarkShield Games (DKS) DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem. الموقع الرسمي: https://darkshield.games الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287 اشتر DKS الآن!

توكنوميكس DarkShield Games (DKS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DarkShield Games (DKS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 126.41K $ 126.41K $ 126.41K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.112866 $ 0.112866 $ 0.112866 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000033350645601496 $ 0.000033350645601496 $ 0.000033350645601496 السعر الحالي: $ 0.0000427 $ 0.0000427 $ 0.0000427 معرفة المزيد عن سعر DarkShield Games (DKS)

توكنوميكس DarkShield Games (DKS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DarkShield Games (DKS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DKS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DKS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DKS، استكشف السعر المباشر لتوكن DKS!

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